Pallamano maschile, rosanero secondi nel girone delle Finals a Chieti

Da sogno a realtà in tre partite. Dalla delusione alla festa. Il Cus Palermo batte il Metelli Cologne per 26-25 nell’ultima giornata del girone B delle Finals di Chieti e vola in serie A Silver di pallamano maschile.

La squadra di Ninni Aragona e Gianni Tornambé conquista la promozione alla seconda serie nazionale raggiungendo l’Orlando Haenna che pochi giorni prima aveva disputato i play off per la promozione in serie A Gold.

Vittoria decisiva sul Metelli Cologne

Nell’ultima giornata delle finali i rosanero superano i lombardi che alla vigilia della sfida erano quasi certi della promozione in virtù delle vittorie su Il Giovinetto e sul Ferrara. Il sette palermitano, invece, dopo il ko nel derby siciliano con Il Giovinetto (35-32) sembra spacciato ma il netto successo sul Giara Ferrara (alla vigilia dei play off favoriti per la promozione) per 35-28 rimette tutto in gioco.

Con il Metelli Cologne il Cus Palermo parte benissimo ed all’11’ il punteggio dice 7-1. La prima frazione va via con i rosanero costantemente avanti ed all’intervallo il punteggio è di 17-13.

L’andamento rimane lo stesso fino al 43’ quando il tabellone luminoso del centro tecnico federale indica 21-16. La partita sembra chiusa ma Cologne la riapre: a 2’ dalla fine è 25-24. Il gol che vale la Silver per i siciliani arriva a 20″ dal termine con la decima rete personale del capitano Alessandro Aragona. C’è poi solo il tempo di assistere alla venticinquesima rete del Cologne che fissa il punteggio sul 26-25 finale. Poi è festa Cus Palermo

Aragona “Serie iniziata malissimo, bravi a trovare forza mentale”

Alessandro Aragona, capitano del Cus Palermo commenta il risultato ottenuto dalla sua squadra al termine di una stagione che aveva visto gli universitari chiudere la prima fase al quarto posto nel loro dopo aver perso il duello a distanza con l’Orlando Haenna, seconda e promossa direttamente in Silver, e beffato all’ultimo turno da Il Giovinetto. “È stata una stagione tra alti e bassi. Siamo partiti fortissimo. Ad un certo punto abbiamo sognato anche di entrare nelle Finals per la Gold ma non ce l’abbiamo fatta. Ci siamo quindi concentrati sulla conquista della Silver e l’abbiamo centrata. Siamo felicissimi per questo. La serie era iniziata malissimo, però siamo stati bravi nel trovare la forza mentale e fisica per arrivare fino in fondo”.

Le classifiche definitive delle Finals Silver

Gruppo A: Torri 4 punti, Chiaravalle 2, Verdeazzurro 2, Arcom 2

Gruppo B: Metelli Cologne 4, Cus Palermo 4, Il Giovinetto 4 punti, Giara Assicurazioni Ferrara 0

Le squadre della serie A Silver 2023-2024

Ecco le squadre aventi diritto a disputare la Serie A Silver 2023-2024:

dalle Finals Gold : Camerano, Orlando Haenna, Genea Lanzara, Salumificio Riva Molteno, Trieste, Tecnocem San Lazzaro

: Camerano, Orlando Haenna, Genea Lanzara, Salumificio Riva Molteno, Trieste, Tecnocem San Lazzaro dalle Finals Silver : Chiaravalle, Cus Palermo, Metelli Cologne, Torri

: Chiaravalle, Cus Palermo, Metelli Cologne, Torri dalla Serie A Gold : una retrocessa tra Fondi, Secchia Rubiera, Carpi e Romagna

: una retrocessa tra Fondi, Secchia Rubiera, Carpi e Romagna Campus Italia.