L’Haenna chiude i play off per la A Gold con un ko, Camerano vince 32-25

Edoardo Ullo di

06/05/2023

Terza partita e terza sconfitta per l’Orlando Haenna che a Chieti chiude i play off per la serie A Gold di pallamano maschile perdendo 32-25 con il Camerano. La classifica del girone A vede i siciliani ultimi a quota zero. In semifinale ci vanno le due marchigiane: il Macagi Cingoli a punteggio pieno ed il Camerano con 2 punti. Per la cronaca le semifinali per promozione in massima serie saranno Macagi Cingoli-Trieste e Sparer Eppan-Camerano.

Niente serie A Gold, dunque, per gli ennesi che adesso si godono il rompete le righe ma pensano, e si godono, la promozione in serie A Silver che nella stagione 2023-2024 sarà la seconda serie nazionale.

Equilibrio per i primi venti minuti

Il match tra Haenna e Camerano vive i primi venti minuti di equilibrio, poi i marchigiani accelerano ed i siciliani arrivati a queste finali senza tre titolari infortunati e con altre due assenze, ha patito la mancanza di rotazioni cedendo alla distanza.

In fase realizzativa Caruso con 10 reti è stato il miglior marcatore dei suoi e della partita. Sette gol per Guggino (che in queste tre partite si è confermato il più pericoloso dei suoi), 6 per Savcenco.

Cardaci “Orgoglioso e contento di quello che abbiamo mostrato”

Al termine della partita, il tecnico dell’Haenna, Salvo Cardaci, analizza sia la prestazione con il Camerano, sia quanto fatto in queste finali. La formazione siciliana si è presentata in formazione rimaneggiata ma non è mancato l’impegno. Viste le altre prestazioni, rimane il dubbio – ed il rammarico – di un altro epilogo con la rosa al completo.

“Sono molto orgoglioso e contento di quello che abbiamo mostrato qui – sottolinea Cardaci – ma resto dell’idea che questa è una squadra che non può giocare con tre titolari in meno e due infortunati”.

Ed ancora: “Sono e siamo davvero orgogliosi dei nostri ragazzi e con me l’intero staff tecnico (il vice Mario Filiciotto e l’allenatore dei portieri Paolo Biondo ndr.) che ha visto la crescita esponenziale di un team composto per ben 11 su 14 giocatori a disposizione di atleti under 20. Non mi è mai piaciuto fare classifiche di merito, ma oggi meritano tutti i complimenti per quello che sono riusciti a dimostrare in campo, nonostante l’emergenza che tutti conoscono. Oggi chiudiamo stanchissimi ma felici contro Camerano”.

“Da lunedì pensiamo alla prossima giornata”

L’allenatore prosegue: “Da lunedì si comincia a pensare alla nuova stagione. Ci siederemo con la dirigenza per cominciare a programmare questo campionato importante di serie A a girone unico nazionale e sarà veramente impegnativo”.

Orlando Haenna – Camerano, il tabellino

Orlando Haenna – Camerano 25-32

Primo tempo: 16-20

Orlando Haenna: Biondo, Caruso 10, Guarasci, Citro, Russo, Scancarello, Nasca 2, Andolina, Coppola, Vasapollo, Goguasto, Calzetta, Contino, Guggino 7, Savcenco 6. Allenatore Cardaci.

Camerano: Sanchez, De Grandis, Laera 3, Gardi 2, Francelli 1, Marinelli 2, Errico 4, Covali, Antonelli, Cavaliere 9, Ballerini 1, Casavecchia 2, Baldialetti 1, Cirilli 2, Vagnoni 4, Rossi. Allenatore.

Arbitri Fasano e Lorusso.