Pallamano maschile serie A2, i siciliani rimaneggiati perdono 31-26

Esordio con sconfitta per l’Orlando Haenna nel girone A dei play off promozione per la serie A Gold di pallamano maschile.

I siciliani, infatti, in formazione rimaneggiata perdono 31-26 con il San Lazzaro. Nell’altra partita del girone A il Macagi Cingoli non ha dato scampo al Camerano chiudendo 37-24.

Giovedì 4 maggio, l’Haenna torna in campo per sfidare la corazzata Macagi Cingoli. I marchigiani hanno dominato nella stagione regolare il girone B a punteggio pieno: 52 punti in 26 partite, la bellezza di 923 reti realizzate a fronte di 615 gol subiti, miglior marcatore della squadra Miguel Gomes Lamelas con 223 segnature.

Chiusura della prima fase dei play off venerdì 5 maggio quando gli ennesi giocheranno con il Camerano che nel gruppo B della A2 nella stagione regolare è arrivata al terzo posto con 19 vittorie, un pareggio e 6 sconfitte con 837 gol fatti, 676 subiti ed ha avuto in Francesco Errico il bomber principe con 144 reti firmate.

Match chiuso già nel primo tempo

Avvio shock per l’Haenna che subisce troppo i quotati avversari che avevano chiuso al secondo posto il girone B della A2. I felsinei non hanno avuto difficoltà andando al riposo in vantaggio in doppia cifra all’intervallo. Rotto il ghiaccio, i siciliani sono tornati in campo più sciolti con una manovra di gioco più fluida ed efficace. Complice, probabilmente, un po’ di rilassamento del San Lazzaro. Rimane però il fatto che l’Haenna è andata vicina anche al -3 per poi chiudere sotto di 5 reti. Da sottolineare le 11 reti di Christian Guggino che si conferma miglior marcatore della sua squadra e le 8 di Savcenco.

Cardaci “Soddisfatto per l’impegno”

Il tecnico Salvo Cardaci commenta l’esordio della sua squadra a queste finali. “Chiaramente – ricorda – siamo in formazione rimaneggiata e nel primo tempo abbiamo avuto un avvio poco brillante. Abbiamo chiuso sotto di 10 reti ma avevamo diversi giocatori chiave fuori per infortunio. Ci siamo affidati molto agli Under. Nella ripresa è andata meglio abbiamo chiuso con 5 reti in più degli avversari. Soddisfatto per l’impegno ed anche tutto sommato per la prestazione”.

Tecnocem San Lazzaro – Orlando Haenna, il tabellino

Tecnocem San Lazzaro – Orlando Haenna, 31-26

Primo tempo: 19-9

Tecnocem San Lazzaro: Stabellini 5, Calistri 2, Rossini 4, Bozzoli 4, Norfo 3, Mingarelli, Simiani 2, El Hayek, March 1, Paradivo 2, Magri, Garau 5, Argentin 2, Mula 1; Dall’Olio. Allenatore.

Orlando Haenna: Biondo, Caruso 4, Guarasci 2, Citro, Russo 1, Scancarello, Nasca, Andolina, Coppola, Vasapollo, Loguasto, Calzetta, Contino, Guggino 11, Savcenco 8. Allenatore: Cardaci.

