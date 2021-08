C’è anche il loro contributo nella storica vittoria sulla Serbia

Cristian Guggino e Sebastiano Coppola in azzurro agli Europei under 19

Convocazione in azzurro ed esordio vincente in un Europeo sulla corazzata Serbia. Non poteva iniziare meglio di così l’avventura di Cristian Guggino e Sebastiano Coppola nella nazionale under 19 di pallamano alla prima esperienza nella massima rassegna continentale.

C’è anche la loro firma nella vittoria epocale sulla Serbia per 28-26 all’esordio assoluto nell’Europeo under 19. Schierato nel ruolo di pivot, non esattamente il suo, Cristian Guggino, palermitano classe 2003, che disputerà il prossimo campionato di serie A2 nella Orlando Pallamano Haenna allenata da Salvo Cardaci, ha fatto il suo: arginando gli attacchi della formazione slava.

Un lavoro oscuro ma efficace per Guggino che è stato inserito nella lista dei convocati del tecnico Boris Popovic e del direttore tecnico Riccardo Trillini per gli Europei in Croazia.

Figlio d’arte

La pallamano nel sangue, Cristian Guggino è figlio d’arte. La mamma, Biljana Medjedovic, ha giocato nelle migliori squadre siciliane in massima serie fino a poche stagioni fa. La si ricorda anche protagonista – in maglia rosanero – nella stagione 2013-2014 in A1 nelle fila dello Scinà. È stata protagonista con le sue compagne del quarto posto, da neopromossa, della formazione palermitana che disputò la semifinale scudetto.

Guggino, che nel suo club tornerà a giocare nel ruolo di terzino, dopo gli Europei inizierà il 23 agosto la preparazione con l’Haenna in vista della stagione 2021/22 che inizierà il 10 ottobre con il match casalingo con il Giovinetto Marsala.

Il rigore parato da Coppola

Gloria anche per Sebastiano Coppola, portiere – classe 2002, che a pochi secondi dalla fine sul 27-26 per gli azzurrini è entrato in campo per parare il rigore all’avversario, riuscendoci, dando un contributo fondamentale per la vittoria.

Coppola giocherà a Merano in A1 ed esordirà in campionato il prossimo 11 settembre nella trasferta a Conversano.

C’è la sfida decisiva alla Slovenia

L’Italia, al suo esordio nel massimo campionato continentale under 19, è inserita nel gruppo A con Serbia, Islanda e Slovenia. Detto del successo per 28-26 sulla Serbia, gli azzurrini sono stati poi sconfitti nettamente per 30-17 dall’Islanda.

Il 15 agosto ci sarà il match decisivo contro la Slovenia. In caso di successo, il sette azzurro si qualificherebbe per il girone successivo che mette in palio le semifinali. Un risultato, a dir poco, clamoroso.

Se, invece, dovesse esserci un ko, la selezione italiana andrà alle sfide di spareggio per i posti dal 9° al 16° posto. La classifica del gruppo vede tutte e quattro le formazioni con 2 punti ma l’Italia è ultima per differenza reti (pesa il largo scarto subito dall’Islanda).