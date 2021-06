Carpi e La Spezia i primi avversari

Fino al 13 giugno finali tricolore al centro tecnico della Figh

I baby giallorossoneri, campioni di Sicilia, nel girone con il Carpi e La Spezia

Il tecnico Tornambè “Siamo consci della nostra forza”

Il Cus Palermo ci prova. Dopo aver trionfato poche settimane fa nel campionato regionale under 19 di pallamano al termine di una final four al cardiopalma, la squadra allenata da Gianni Tornambé è al centro tecnico della Figh di Chieti per l’esordio nelle finali scudetto di categoria.

Girone eliminatorio a tre

Il sette palermitano è stato inserito nel girone D con altre due squadre, il Carpi, una delle formazioni favorite per il titolo, e La Spezia, giunta su invito grazie ad una wild card.

Sono complessivamente 14 le squadre che prendono parte alle finali scudetto suddivise in 4 gironi, due da 4, gli altri da 3.

La formula prevede che le prime classificate disputino le semifinali che classificheranno le formazioni dal primo al quarto posto. Le seconde classificate dei gironi disputeranno i match per determinare chi andrà dal quinto all’ottavo posto, le terze dal nono al dodicesimo e le ultime due disputeranno una finalina per la tredicesima posizione.

“Rispetto per tutti, paura di nessuno”

Il tecnico Gianni Tornambé analizza l’esordio dei suoi ad una finale nazionale. “Siamo consci della nostra forza – sottolinea – rispetto per tutti ma paura di nessuno. Questo deve essere il nostro mantra. I ragazzi si sono preparati bene e molti hanno anche esperienza con la prima squadra in A2 vincendo, tra l’altro, la coppa Sicilia. È vero: siamo emozionati perché per noi è l’esordio assoluto in una fase finale per lo scudetto ma è altrettanto vero che l’emozione sarà uguale nei nostri avversari. E questa sarà un’ulteriore incognita. Ce la giocheremo tutta”.

La rosa del Cus Palermo under 19

Il Cus Palermo si presenta con un team rodato e con tanti giocatori che hanno già esperienza in prima squadra. Tra i pali troviamo, Andrea Vitale, poi l’ala sinistra Paolo Spoto, Edoardo Guardì, miglior giocatore delle finali regionali, Alberto Alieri e Matteo Pola. La rosa del Cus Palermo Under 19, inoltre, è composta da Matteo Bua, Francesco Buccafrusca, Lorenzo Corsetti, Gabriele D’Arpa, Marco Parrino, Marco Pavone, Gabriele Sciumè, Paolo Terracchio, Simone Testa ed Enrico Vitale. Tutti in grado di dare il loro contributo.