Finale di stagione positivo

In finale, battuto 44-40 il Giovinetto e prima Coppa Sicilia per gli universitari

Sugli scudi Aragona e Guardi a segno rispettivamente 13 e 12 volte

Cus campione regionale under 19, a giugno, a Chieti, giocherà per lo scudetto

Coppa Sicilia e campionato regionale Under 19 in pochi giorni. Un finale di stagione decisamente positivo per il Cus Palermo che sia con la squadra maggiore che con quella giovanile centra due importanti affermazioni nella pallamano maschile.

La prima volta del Cus in coppa Sicilia

La prima squadra, allenata da Ninni Aragona, ha centrato il primo successo in coppa Sicilia, trofeo giunto alla seconda edizione e riservato alle migliori quattro formazioni isolane meglio piazzate nel campionato di serie A2. I giallorossoneri succedono all’Albatro Siracusa che vinse la prima edizione.

Il sette palermitano, quinto al termine della stagione regolare nel girone C del campionato nazionale di serie A2, ha battuto in finale con un pirotecnico 44-40 il Giovinetto Petorsino (settimo in campionato).

Tredici gol di Alessandro Aragona

Un’ora di gioco senza respiro dove gli attacchi sono stati scoppiettanti. Per il Cus, mattatori del match sono stati il capitano Alessandro Aragona, a segno 13 volte, 12 Guardì. In gol anche Manno 7 (volte), Testa 6, Gottuso 3, Mattaliano 2, Terracchio 1. In campo anche Parrino, Alieri, D’Arpa, Intravaia, Buccafrusca e Pitruzzella.

Per il Giovinetto, 13 reti di De Vita, 12 di Claudio Lo Cicero, 7 di Federico Lo Cicero, Adamo 4, Pellegrino 3 e Marino 1.

Le due squadre avevano battuto rispettivamente l’Enna per 30-26 ed il Mascalucia per 33-32.

“Ciliegina sulla torta”

“Una stagione difficile ma entusiasmante – ha sottolineato Ninni Aragona, tecnico del Cus Palermo – con la ciliegina sulla torta con questo titolo che sancisce una leadership in Sicilia per le squadre di A2”.

Cus campione regionale Under 19

Il trionfo in coppa Sicilia è stato anticipato di qualche giorno dalla vittoria nel campionato regionale Under 19. La squadra guidata in panchina da Gianni Tornambè ha centrato il titolo superando prima il Mascalucia in semifinale per 24-23 e successivamente il Licata in una finale al cardiopalma vinta, sempre di misura, per 29-28. Nota di merito per Edoardo Guardì, eletto miglior giocatore del torneo.

“Un titolo che già doveva essere nostro lo scorso anno e che per il covid non è stato assegnato… quest’anno con più voglia siamo riusciti anche se con assenze importanti in squadra a vincere il titolo regionale e adesso testa e cuore per le finali nazionali per portare il alto la Sicilia”.

Qualificazione alle finali scudetto

Col titolo regionale in tasca, l’Under 19 del Cus Palermo andrà a Chieti dove disputerà le finali scudetto saranno dal 10 al 13 giugno.