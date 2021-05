Il 29 e 30 maggio in gara 420 atleti

In gara 420 atleti si sfideranno per 35 titoli

L’impianto di via Altofonte ospiterà la kermesse giunta all’edizione numero 99

Si parte il 29 maggio con l’asta, si chiude con il giavellotto femminile

Ci siamo. Tornano, dopo un anno di assenza a causa del Covid19 i campionati regionali assoluti di atletica leggera. Il 29 e 30 maggio, infatti, la pista del centro sportivo del Cus Palermo, in via Altofonte, ospiterà la kermesse che celebrerà la 99ma edizione.

La manifestazione si disputerà nel rispetto del protocollo sicurezza anti-Covid 19 della Fidal e senza pubblico sugli spalti.

Banco di prova per i campionati italiani

La kermesse ospiterà anche i campionati regionali per la categoria Promesse e sarà un banco di prova importante per gli atleti di casa nostra in vista dei campionati italiani assoluti che si svolgeranno a Rovereto, tra quattro settimane, ovvero dal 25 al 27 giugno.

In gara 420 atleti, in palio 35 titoli

Si prevede una festa per l’atletica siciliana. Due le giornate di gare nel capoluogo dell’isola, che vedranno impegnati 420 atleti, 35 i titoli in palio. Ad eccezione del getto del martello, che si disputerà allo stadio Vito Schifani, tutte le altre gare si disputeranno presso l’impianto degli universitari di Palermo.

Il programma della due giorni

Il via il 29 maggio alle 16.30 con l’asta, il salto triplo (femminile) e i 100 ostacoli. Domenica, saranno le donne a chiudere le gare con i 5000 metri e il giavellotto femminile.

I possibili protagonisti

Tra gli atleti in gara Riccardo Meli (Cus Palermo) prenota il titolo nei 200 metri e nei 400. Duello a quattro negli 800 metri con Carmelo Cannizzaro (Libertas Running Modica), Michele Murenu e Danilo Pulizzi, entrambi Cus Palermo e Francesco Lucca (Siracusatletica). Nei 400 ostacoli allo start Giuseppe Biondo (Cus Palermo), mentre nell’alto si preannuncia una gara molto interessante tra Ernesto Pascone (Cus Palermo), Giuseppe Giarrizzo (Pro Sport 85 Valguarnera) e Andrea Magnano (Milone). Nel peso Giuseppe Rao (Milone) nel giavellotto Carmelo Impalà (Atletica Villafranca). Infine 5000 discorso a due tra Zouhir Sahran (Milone) e Soumalia Diakite (L’Atleta Palermo).

Al femminile è sfida nella velocità (100 e 200) protagoniste Megane Aprile (Lib. Running Modica), Gaia Ignoffo (Cus Palermo) e Svetlana Fanale (Cus Palermo). Nel giro di pista Giulia Magno (Cus Palermo), sia negli 800 che nei 1500 discorso a due tra Giorgia Prazza (Trinacria Sport) e Miriam Miceli (Siracusatletica). Nei 5000 Alice Sansone (Siracusatletica). Lanci e pedane promettono sfide incerte. Nel lungo Roccasalva (Milone), Rubino (Pro Sport 85 Valguanera) e Ferraro (Cus Palermo). Nel giavellotto prenota il titolo la junior Roberta Ricchiari (Cus Palermo). Negli ostacoli Nicoletta Tarascio della Milone. Nella marcia, sia maschi che femmine, occhio allo squadrone Etna Atletica San Pietro Clarenza.