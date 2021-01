Indaga la polizia

Il furto durante la partita. L’amara sorpresa al rientro negli spogliatoi quando i giocatori della pallamano Th Alcamo hanno trovato i propri borsoni svuotati da soldi, telefonini e scarpe. Accade al Alcano (TP). Sul furto avvenuto nel Palazzetto di via Verge indagano gli agenti della polizia del commissariato di Alcamo che sabato sera è intervenuta dietro segnalazione della stessa società che ha subito denunciato l’accaduto. Lo riporta il Giornale di Sicilia.

Secondo le prime ricostruzioni, qualcuno sarebbe entrato durante la partita e ha rubato tutto quello che c’era di valore nello spogliatoio della squadra di casa. Il furto è avvenuto nonostante la presenza di custodi, che sono dipendenti comunali, i quali però sostengono di non aver visto nulla. “Dopo la fine di questa partita, andata di per sé malissimo, – racconta il presidente della Th Alcamo, Gaspare Randes – ci siamo accorti dentro lo spogliatoio che purtroppo era stato rubato tutto: portafogli, telefonini, qualche oggetto prezioso personale, persino un paio di scarpe. Assurdo, siamo arrivati all’inverosimile. Mai si era verificata una cosa del genere, non sappiamo davvero cosa pensare e dire in questo momento”.

Il furo solo negli spogliatoi della squadra alcamese. Quelli del Lanzara Salerno, che erano chiusi a chiave, non sono stati “visitati”. “La porta era aperta, oppure è stata aperta – aggiunge Randes -. I ragazzi sono molto più che arrabbiati. Come si fa a pensare che dopo una partita si subisce anche un furto in un luogo in cui dovrebbe esserci la massima sicurezza. Per la cronaca gli ospiti, che sono in testa alla classifica del campionato di A-2, hanno vinto per 33-24.