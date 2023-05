Pallamano, siciliani nel girone A con San Lazzaro, Cingoli e Camerano

Dopo aver festeggiato la promozione nella serie A Silver, l’Orlando Haenna ci prova anche per la massima serie. L’appendice play off, infatti, può valere la promozione nella serie A Gold 2023-2024, ovvero la massima categoria nazionale della pallamano maschile.

I siciliani, infatti, tornano in campo a Chieti dopo il secondo posto nel girone C del campionato grazie a 12 vittorie, due pareggi e quatto ko per un totale di 26 punti. Meglio dei gialloverdi solo i campani del Lanzara che hanno dominato il raggruppamento con 32 punti. Gli ennesi hanno vinto il lungo duello a distanza col Cus Palermo.

Per l’Enna si contano anche 576 gol fatti e 522 subiti con Cristian Guggino miglior marcatore dei suoi con 136 reti. Risultati che hanno permesso loro di raggiungere un posto tra le migliori otto squadre d’Italia.

Haenna nel girone A, esordio con il San Lazzaro

La squadra allenata da Salvo Cardaci è stata inserita nel girone A dei play off assieme a Macagi Cingoli, Camerano e Tecnocem San Lazzaro.

L’Haenna fa il suo esordio alle 16 di oggi con la Tecnocem San Lazzaro, formazione che è arrivata al terzo posto nel girone B di A2.

Il giorno dopo, giovedì 4 maggio, l’Haenna sfiderà il Macagi Cingoli. I marchigiani hanno dominato nella stagione regolare il girone B a punteggio pieno: 52 punti in 26 partite, la bellezza di 923 reti realizzate a fronte di 615 gol subiti, miglior marcatore della squadra Miguel Gomes Lamelas con 223 segnature.

Chiusura della prima fase dei play off venerdì 5 maggio quando gli ennesi giocheranno con il Camerano che nel gruppo B della A2 è arrivata al secondo posto con 21 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte.

Il girone B, invece, è formato da Sparer Eppan, Molteno, Genea Lanzara e Trieste.

Le prime due classificate dei gironi si sfideranno nelle semifinali incrociate (prima contro seconda, seconda contro prima) ad eliminazione diretta previste per il 6 maggio. Domenica 7 maggio la finale Gold.

Cardaci “Stagione incredibile, play off come un premio”

Il tecnico Salvo Cardaci racconta le sue sensazioni alla vigilia dei play off. “La nostra stagione è stata davvero incredibile e il premio, oltre alla conquista della serie A Silver, è la disputa della Finals Gold che vedrà in campo gli otto migliori team di Serie A2. Andiamo a Chieti consapevoli di aver poco da chiedere a una stagione che ci ha visti assoluti protagonisti”.

Squadra però non al completo come racconta l’esperto allenatore siciliano: “L’unico rammarico è quello di affrontare gli spareggi in emergenza per defezioni e infortuni che ci priveranno di diversi atleti di cui tre titolarissimi come Serravalle, Pisano e Rosso che ci seguiranno da casa. In ogni modo sarà una bella vetrina per i nostri under e per chi in campionato ha avuto meno spazio”.