L’Haenna lotta ma perde col Cingoli, sicliani si allontanano dalla promozione in A Gold

05/05/2023

Gli applausi all’Orlando Haenna, i punti solo al Macagi Cingoli. I marchigiani si impongono 29-26 sui siciliani nella seconda giornata dei play off per l’accesso alla serie A Gold di pallamano maschile in corso di svolgimento a Chieti.

Per la squadra allenata da Salvo Cardaci si tratta del secondo ko in altrettante partite disputate dopo quella all’esordio col San Lazzaro con la promozione alla massima serie che si allontana.

Col Cingoli match equilibrato

Sfida molto equilibrata quella tra Orlando Haenna e Cingoli con i marchigiani che hanno avuto ragione soltanto a ripresa inoltrata.

Avvio scoppiettante con l’Haenna avanti di due reti in più occasioni e poi raggiunta fino al sorpasso per 15-16. Punteggio con il quale le due formazioni sono andate al riposo dopo la prima mezz’ora di gioco. Isolani sfortunati con la traversa di Guggino.

La ripresa inizia con un break del Cingoli che alla fine risulta decisivo. Al 38′ il parziale è di 21-15. Ma il sette gialloverde prova la rimonta con Caruso e Guggino che portano il parziale sul 24-26. Nel finale però gli avversari gestiscono chiudono con 3 reti di vantaggio. Tanto rammarico per l’Haenna. Non bastano le 9 reti di Cristian Guggino, le 8 di Savcenco e le 6 di Caruso.

Rimane la soddisfazione di aver giocato un match intenso e sicuramente con più piglio rispetto alla partita d’esordio.

Oggi ultima partita con il Camerano

L’Orlando Haenna chiude oggi – venerdì 5 maggio – alle 14, il girone eliminatorio di questi play off con il Camerano. Gli avversari devono vincere per sperare nella qualificazione alle semifinali.

L’Enna punterà a fare ancora esperienza in vista della prossima stagione in serie A Silver, che sarà la seconda serie nazionale nell’annata sportiva 2023-2024.

Risultati e classifica del girone A

Girone A

Camerano – Tecnocem San Lazzaro 31-24

Orlando Haenna – Macagi Cingoli 26-29

Classifica Macagi Cingoli 4, Camerano e San Lazzaro 2, Orlando Haenna 0

Orlando Haenna-Macagi Cingoli, il tabellino

Orlando Haenna 26-29 Macagi Cingoli

Primo tempo 15-16

Orlando Haenna: Coppola, Biondo, Caruso 6, Guarasci, Savcenco 8, Citro, Russo 1, Scancarello, Nasca 1, Vasapollo, Loguasto, Calzetta, Contino 1, Guggino 9, Andolina. Allenatore Cardaci.

Macagi Cingoli: Mihail, Santamarianova, Fioretti 2, Jaziri, Tapuc, D’Agostino 3, Ciattaglia 3, Ottobri 1, Mangoni, Somogyi 5, Gomes 4, Latini, Strappini 3, Rossetti 3, Gigli, Codina Vivanco 5. Allenatore Palazzi.

Arbitri: Rhim-Plotegher.