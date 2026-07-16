Due diverse graduatorie riguardanti la transizione energetica e l’accrescimento delle competenze nelle aziende siciliane sono state approvate con decreti del Dipartimento delle Attività produttive della Regione siciliana.

Transizione energetica, 10 milioni a disposizione

Prosegue l’iter del bando “Sicilia efficiente: meno consumi, più futuro”, che mette a disposizione circa 10 milioni di euro di risorse del Pr Fesr Sicilia 2021-2027 per sostenere gli investimenti delle imprese nella riqualificazione energetica. Il dipartimento regionale delle Attività produttive ha approvato l’elenco delle istanze ritenute ammissibili, avviando così la fase successiva della procedura prevista dall’avviso.

“La transizione energetica – afferma l’assessore Edy Tamajo – è una sfida che vogliamo trasformare in un’opportunità di crescita per le imprese siciliane. Con questa misura le aiutiamo a intervenire per ridurre i consumi energetici, aumentare la competitività delle aziende e rafforzare la sostenibilità del nostro sistema produttivo”.

Il dirigente generale del dipartimento, Dario Cartabellotta, sottolinea che “l’attuazione dell’avviso prosegue nei tempi previsti. Gli uffici completeranno ora gli accertamenti e le valutazioni di merito, propedeutiche ai successivi provvedimenti di concessione dei contributi”.

L’inserimento nell’elenco delle istanze ammissibili non equivale, infatti, all’assegnazione del contributo, che sarà disposto al termine delle verifiche previste dall’avviso e compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie.

Graduatoria capitale umano

È stata approvata con decreto del dipartimento regionale delle Attività produttive anche la graduatoria provvisoria di merito dell’avviso “Riqualificazione Capitale umano”. Finanziato con 4,5 milioni di euro del Pr Fesr Sicilia 2021-2027 (Azione 1.4.1), è destinato a sostenere progetti per lo sviluppo delle competenze, l’innovazione e la transizione digitale delle imprese siciliane.

“Con questo intervento – dichiara l’assessore regionale Edy Tamajo – investiamo sulle persone e sulle loro competenze, con l’obiettivo di potenziare la capacità delle imprese siciliane di affrontare le grandi sfide dell’innovazione e della competitività. La formazione qualificata, infatti, rappresenta uno degli strumenti più efficaci per creare occupazione stabile e accompagnare la crescita del nostro sistema produttivo. È prioritario per il governo regionale continuare a utilizzare le risorse europee per creare sempre nuove opportunità concrete per imprese e lavoratori”.

Undici progetti ammissibili

La graduatoria provvisoria riguarda 11 progetti ammissibili, che hanno superato positivamente la fase di valutazione prevista dall’avviso. Come stabilito dal decreto, non costituisce ancora concessione del finanziamento, perché questa sarà subordinata al completamento delle verifiche previste e alla successiva adozione dei provvedimenti di finanziamento. I soggetti interessati potranno presentare eventuali osservazioni entro dieci giorni dalla pubblicazione.