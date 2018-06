I rilievi dei carabinieri

Tragico incidente a Cefalà Diana (Pa). Il nonno di 79 anni di Misilmeri viaggiava a bordo di una Panda con la nipotina di 11 anni.

Per cause in corso di accertamento D.R. ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada.

I sanitari del 118 hanno soccorso l’anziano che è stato trasportato all’ospedale Civico di Palermo in prognosi riservata.

La nipotina anche lei soccorsa ha riportato solo qualche graffio, ma tantissima paura. Il mezzo è stato sequestrato dai carabinieri che indagano.