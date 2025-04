I carabinieri di Trapani hanno arrestato un trapanese di 47 anni e un palermitano di 20 anni trovati in possesso di 2 chili di cocaina e 5 chili di hashish.

I due fermati in auto sono stati trovati anche in possesso di 20 mila euro in contanti. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari con braccialetto elettronico.