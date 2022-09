Controlli della polizia stradale

Quaranta automobilisti sono stati multati dalla polizia stradale mentre utilizzavano il cellulare guidando in autostrada.

E’ uno dei dati emersi nell’operazione “Focus On The Road “promossa dal Roadpol European Roadsv Policing Network, che si è svolta dall’ 16 al 22 settembre sulle strade del Compartimento Polizia Stradale “Sicilia Occidentale”. Roadpolpol è una rete di cooperazione tra le Polizie Stradali, nata sotto l’egida dell’Unione Europea.

La campagna “Focus On The Road” e finalizzata al controllo sui corretto utilizzo di telefoni cellulari, smartphones e cuffie sonore ed al corretto utilizzo delle cinture di sicurezza e dei dispositivi di ritenuta in genere.

Nel corso dei servizi sono stati effettuati 260 posti di controllo nei quali sono stati controllati 1207 veicoli e contestate 553 violazioni al codice della strada di cui 40 relative allo scorretto utilizzo dei telefoni cellulari e 145 relative mancato utilizzo di cinture e seggiolini per i bambini.

II Compartimento Polizia Stradale “Sicilia Occidentale” ha predisposto, in particolare sulle arterie autostradali e di grande comunicazione delle provincie di competenza, l’effettuazione di mirati controlli volti alia verifica del rispetto delle norme previste dal codice stradale.