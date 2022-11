L'incubo di un funzionario della Corte dei Conti di Palermo

Sei anni da incubo nella solitudine, nel carcere, nella vergogna senza avere fatto nulla di tutto quello di cui è stato accusato. E’ la storia di un funzionario della Corte dei conti che ha avuto la vita distrutta da accuse infamanti e tutte inventate dalla ex moglie che voleva in questo modo spogliare dei beni l’ex marito.

“È stata la mia carnefice e la mia rovina, ha trasformato la mia vita nel peggiore degli incubi, mi ha messo contro mia figlia nemmeno adolescente, ha costruito un castello di menzogne che mi ha fatto finire in carcere per 13 giorni con un marchio infamante anche per i peggiori criminali”.

E’ quanto racconta dopo sei anni di angoscia e dolore, a Repubblica, S.O. è un sessantaduenne che sta cercando di ricostruire una vita infangata dalle false accuse dell’ex moglie.

Il tribunale lo ha assolto con formula piena: non ha commesso violenza sessuale nei confronti della figlia e non è responsabile di maltrattamenti in famiglia. “Quando sono entrato in carcere ero smarrito, solo dopo che le porte della cella si sono chiuse ho capito che la mia vita da persona per bene era stata distrutta. Mi è crollato il mondo addosso. Non auguro a nessuno di passare due settimane dietro le sbarre con l’accusa di aver violentato la propria figlia. Gli altri detenuti ti considerano feccia, sei considerato il peggio che ci sia”.

Il funzionario, originario di Marineo, nel settembre del 2016 non ebbe nemmeno il tempo di accorgersi di cosa architettava la moglie. I due si stavano separando dopo dieci anni di matrimonio voluto da lui e imposto a lei dai genitori. Sembrava una separazione neanche troppo traumatica, pur con due figli minorenni. Almeno fino a quando non si discusse di soldi e proprietà. A quel punto cominciò una sorta di “guerra dei Roses”.

“Voleva tutto, voleva rovinarmi, addossava a me la colpa di una vita che non aveva potuto avere con il suo precedente fidanzato, l’unico che diceva di amare e che i suoi genitori non volevano sposasse”. Dalla denuncia ai carabinieri fino all’esecuzione della misura cautelare trascorse meno di un mese. “Quando i carabinieri mi convocarono in caserma, mai avrei pensato che fosse per notificarmi il provvedimento di custodia – ricorda lui – Invece da lì sono rotolato nel baratro: non mi capacitavo, non avevo fatto nulla di sbagliato, amavo i miei figli e mai torcerei loro un capello. Eppure nessuno mi credeva”.

Davanti al gip, nell’interrogatorio di garanzia, volle parlare, raccontare la sua verità. Ma non bastò. Il pubblico ministero, pur con una montagna di incongruenze, di contraddizioni nelle dichiarazioni della moglie e con solo mezze frasi della figlia, decise di chiedere il rinvio a giudizio sia per gli abusi che per i maltrattamenti.

“Capimmo che avevamo speranze di assoluzione – dice l’avvocato Claudio Gallina Montana, che lo ha difeso con la collega Valeria Minà – quando il gup Guarnotta, nel suo dispositivo, scrisse in merito all’archiviazione del reato di violenza sessuale: “Non c’è la minima possibilità che possa essere successo questo fatto”. Una frase che ci ha dato forza per vincere questa battaglia”.

Nello studio degli avvocati, ieri, il funzionario della Corte dei conti è arrivato con la figlia, quella stessa bambina che sei anni fa, costretta e manipolata dalla madre, lo accusò di violenza sessuale. “Ora viviamo nella stessa casa, è la mia gioia, se sono qui è grazie a lei che ha trovato la forza di raccontare la verità in aula, di ribellarsi alle minacce e alle falsità che sua madre le chiedeva di dire”, racconta l’ex “mostro”, assolto lunedì dal giudice monocratico di Termini Imerese anche dalle accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni.

“La signora (così chiama l’ex moglie, ndr) le diceva cosa dire ai carabinieri e ai giudici per incastrarmi. “Così lo fottiamo a papà, ci pigliamo la casa e i soldi”. Frasi oscene da dire a una figlia. Per fortuna la mia bambina fin da allora, davanti ai giudici, non è riuscita a essere spietata, non ha mai smesso di volermi bene e alla fine è grazie a lei e ai miei avvocati che ora posso tornare a camminare a testa alta”.

A Marineo tutti conoscono la vicenda. S.O. ha vissuto l’onta del carcere e in molti gli hanno voltato le spalle. Fino alla sentenza di due giorni fa era guardato come uno stupratore, tenuto a distanza. “La signora, a quei tempi, lavorava nell’ufficio del sindaco, conosceva tutti in paese e questo non mi ha certo aiutato. Ancora adesso sento quegli sguardi diffidenti, vedo il giudizio negli occhi di chi incrocio, pur con una sentenza di assoluzione piena e gli atti inviati in procura perché proceda per calunnia nei confronti della mia ex moglie”, conclude prendendo sotto braccio la figlia, oggi diciannovenne. “Quegli sguardi – dice – continueranno a esserci, non c’è modo di cancellarli. Mi rimangono l’amore dei miei figli e ora, anche se dopo sei anni, un senso di giustizia”.