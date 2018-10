I carabinieri hanno arrestato S.A, di 36 anni accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno bloccato il giovane in via Giuseppe Maniaci in un marsupio e in tasca veniva trovata delle dosi di marijuana.

In casa grazie al cane Ron sono state trovate con alcune dosi di cocaina, hashish e marijuana e 272 euro, un bilancino elettronico di colore nero con coperchio in plastica trasparente, una forbice, intrisa verosimilmente di sostanza stupefacente; cinquanta bustine in cellophane trasparente della misura di 10 X 6 cm., utili per il confezionamento della sostanza stupefacente.

E’ stata trovata anche un’agendina con alcuni fogli manoscritti dove erano riportati il nome di alcuni soggetti con accanto i rispettivi numeri scritti in colonna. L’arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto l’obbligo di dimora nel Comune e di restare in casa dalle 20 alle 7.