Gli agenti di polizia dello Stato hanno arrestato tre persone e sequestrato 800 grammi di hashish e alcuni grammi di cocaina. La droga insieme a circa mille euro e alcuni bilancini di precisione è stata trovata in un appartamento a Bagheria.

Il gip ha convalidato l’arresto dei tre.

I poliziotti del Commissariato di P.S. “Bagheria” ha effettuato una perquisizione domiciliare presso una palazzina ubicata nel centro storico del grosso centro della provincia palermitana, da qualche tempo monitorata in quanto ritenuta base operativa di un sodalizio criminale dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina.

All’atto dell’irruzione all’interno dell’immobile, gli agenti hanno sorpreso tre uomini, riscontrando evidenti tracce dalle quali appariva abbastanza chiaro che stavano effettuando il confezionamento di dosi di stupefacente che, maldestramente avevano cercato di nascondere nei vari anfratti dell’appartamento.

Sul tavolo, posizionato nella cucina–soggiorno, gli agenti hanno subito notato un bilancino elettronico di precisione, una lama cutter, piccole bustine in cellophane e residui di sostanza stupefacente del tipo hashish. Elementi, questi, che hanno indotto i poliziotti ad effettuare un’accurata perquisizione dei luoghi e delle autovetture in uso agli indagati, all’esito dei quali sono stati rinvenuti complessivi gr. 800 di sostanza stupefacente del tipo hashish, venti dosi di cocaina dal peso di grammi 9 circa, bilancini di precisione, strumenti per il taglio ed il confezionamento delle dosi, telefoni cellulari e la somma complessiva di 1.080 euro sottoposta a sequestro in quanto ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Nella medesima circostanza si dava corso anche alla perquisizione all’interno dell’abitazione ubicata al piano primo dell’immobile in questione, ove veniva rinvenuto un altro mezzo panetto di hashish ed un bilancino elettronico di precisione di cui il proprietario dell’appartamento stava cercando di disfarsi gettandolo nel WC.

Il provvedimento di arresto dei tre è stato convalidato dall’A.G. di Termini Imerese mentre il quarto uomo, in ragione della più esigua quantità di stupefacente di cui veniva trovato in possesso, è stato deferito all’A.G. in stato di libertà.

Questa operazione di polizia segue l’arresto di un altro pusher, operato sempre dai poliziotti del Commissariato di P.S. “Bagheria”, lo scorso 16 novembre. In quella circostanza sono stati sequestrati 400 gr. circa di sostanza stupefacente del tipo hashish destinata all’attività di spaccio. Entrambe le operazioni sono il frutto dell’incessante attività di monitoraggio dei soggetti d’interesse investigativo che gestiscono le piazze di spaccio cittadine.