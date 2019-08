Nella zona di via Tasca Lanza

La polizia di Stato ha arrestato Maurizio Pollicino, 47 anni per detenzione di droga. Grazie al cane “Yndira” gli agenti hanno trovato in casa 83 panetti di hashish per un peso complessivo di 8 chili.

In via Tasca Lanza a Palermo era stata notata un’attività di spaccio. Nei pressi della zona i poliziotti del commissariato Porta Nuova hanno visto arrivare Pollicino che non appena ha notate facce non conosciute ha cercato di andare via. Gli agenti lo hanno bloccato in via Attilio Bandiera.

Nella corso della perquisizione in casa è stata scovata la droga in uno scatolo di cartone e in un borsello.