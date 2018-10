La polizia di Stato ha arrestato Giovanni Parisi 29 anni di via Costante Girardengo a Palermo accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il giovane nascondeva in un sottoscala e nell’abitazione allo Zen 2 un panetto e mezzo di hashish e 424 dosi di marijuana.

La chiave del lucchetto del sottoscala era nascosta in una canaletta nel pianerottolo dell’abitazione. Sono in corso indagini per accertare i complici di Parisi nell’attività di spaccio.