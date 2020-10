I carabinieri hanno arrestato a Carini (Pa) C.G di 54 anni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In casa i militari hanno trovato durante una perquisizione in casa hanno trovato 5 piante di marijuana, alte circa un metro, e 250 grammi di infiorescenze già predisposti per essere essiccati.

La droga è stata sequestrata. L’uomo si trova ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.