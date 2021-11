I carabinieri del nucleo radio mobile di Palermo hanno trovato una pianta di marijuana di un metro e mezzo coltivata in un’aiuola pubblica. L’arbusto è stato estirpato e sono in corso le indagini per risalire a chi ha piantato la droga.

I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato 5 persone e sequestrato 350 grammi di droga tra cocaina, hashish e marijuana, oltre a quasi 1.000 euro in contanti. A Cefalù è stato arrestato uno studente di 17 anni trovato con 100 grammi di hashish che spacciava davanti agli istituti scolastici.

Il ragazzo si trova in un centro accoglienza per i minori. Anche a Montelepre i militari hanno arrestato un giovane di 21 anni che in casa aveva 100 grammi di marijuana e 120 euro. Gli altri tre arrestati dai carabinieri della Compagnia San Lorenzo e dai colleghi della Compagnia di Monreale, con la collaborazione del Nucleo cinofili di Palermo-Villagrazia, si trovano agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Nell’ambito delle operazioni sono state una decina le persone segnalate alla Prefettura di Palermo come assuntori di sostanze stupefacenti per uso non terapeutico