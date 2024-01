Andava in giro con uno scooter e 20 grammi di hashish nel vano sottosella a consegnare lo stupefacente. I carabinieri hanno arrestato a Villabate un trentenne con l’accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti. In attesa dell’udienza di convalida il giovane, su disposizione del giudice per le indagini preliminari, è stato sottoposto ai domiciliari. L’arresto è stato convalidato dal gip.

L’arresto è stato eseguito alcuni giorni fa durante un servizio di controllo del territorio, vicino piazza della Repubblica, finalizzato proprio al contrasto dello spaccio di droga. In quell’occasione i militari si sono imbattuti nel trentenne che, alla vista delle pattuglie, ha cercato di allontanarsi a bordo del suo motorino.

La scena non è sfuggita ai carabinieri che hanno fermato il giovane e perquisito sia lui che il suo mezzo. Nel vano sottosella sono stati trovati i 20 grammi già suddivisi in dosi pronte per la vendita mentre nel marsupio aveva banconote di vario taglio per un totale di 215 euro, somma considerata provento dell’attività di spaccio.