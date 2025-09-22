Manifestazioni anche nel resto dell'isola

Manifestazioni anche in Sicilia per lo sciopero per Gaza. Dai treni alle scuole, dai porti al trasporto locale alla sanità. Lo sciopero generale indetto per oggi dalle sigle sindacali di base, in segno di solidarietà con la popolazione palestinese nella Striscia di Gaza e a sostegno della Global Sumud Flotilla, rischia di fermare l’Italia.

A Palermo e in Sicilia molti studenti medi hanno aderito allo sciopero disertando le lezioni. In molte classi i genitori erano stati avvisati che i propri figli sarebbero entrati a seconda ora o sarebbero usciti prima: molte famiglie hanno preferito che i ragazzi restassero a casa o partecipassero alla manifestazione. A Palermo trasporti urbani regolari nonostante lo sciopero.

Nel capoluogo il corteo è partito alle 10 da piazza Verdi, davanti al Teatro Massimo, con bandiere palestinesi e lo slogan «Blocchiamo tutto con la Palestina nel cuore». Secondo gli organizzatori in piazza ci sarebbero 20 mila manifestanti. Sfilano con la toga anche gli avvocati Mario Bellavista e Fausta Catalano. I manifestanti sventolano le bandiere dei Usb, della Palestina, il Tricolore. «Free Palestina, Israele terrorista, sciopero generale» urlano le persone in piazza.

Cortei anche a Catania, dove Cobas, Usb e Cub sfileranno da piazza Stesicoro attraverso il centro cittadino, dopo il concentramento all’ingresso di Villa Bellini. Manifestazione infine a Messina, con presidio in piazza Cairoli a partire dalle 9.30. Alla mobilitazione parteciperanno insegnanti, personale universitario, lavoratori dei trasporti ferroviari, portuali e locali, oltre a collettivi studenteschi.

Cortei e flash mob sono previsti ad Alcamo, Caltanissetta, Catania, Enna, Isole Eolie, Messina, Modica, Palermo, Partinico Ragusa, Scicli, Siracusa, Santa Teresa di Riva e Trapani.