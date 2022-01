Domani il nuovo centro all'istituto zooprofilattico

Dopo le feste di Capodanno presi d’assalto gli hub per i tamponi a Palermo. Lunghe code all’hub dell’Asp di Palermo alla Casa del Sole così come alla Fiera del Mediterraneo.

In tanti si sono messi in fila per verificare se vi siano stati contagi durante i cenoni e le riunioni familiari. Lunghissime le code sin dalle primissime ore del mattino per ottenere l’esito.

Domani nuovo hub all’Istituto zooprofilattico

Intanto domani l’istituto zooprofilattico nella zona di Villa Tasca apre un altro hub per i tamponi. Un modo questo per alleggerire il carico su quello della Fiera del Mediterraneo gestito dalla struttura commissariale che in questi giorni è stato preso d’assalto da migliaia di automobilisti.

I dati di ieri sempre in crescita

Sono 5.764 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 62.437 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 5.463. Il tasso di positività sale al 10% ieri era al’8,7%.

Il paragone con il resto d’Italia

L’isola è all’ottavo posto per contagi, al primo posto c’è la Lombardia con 37.270 casi, al secondo la Toscana con 14.994 casi, al terzo posto il Veneto con 14.270 casi, al quarto la Campania con 13.888 di caso, al quinto il Lazio con 12.345, al sesto l’Emilia Romagna con 12.345 casi, al settimo il Piemonte con 7.450 casi.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Gli attuali positivi sono 47.765 con un aumento di 5.163 casi. I guariti sono 569 mentre le vittime sono 12 e portano il totale dei decessi a 7.514.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono 870 ricoverati, con 23 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 102, quattro casi in più rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 1.595 casi, Catania 1.241, Messina 607, Siracusa 488, Trapani 349, Ragusa 243, Caltanissetta 525, Agrigento 281, Enna, 435.