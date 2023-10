Il consiglio della Camera di commercio di Palermo ed Enna, presieduto da Alessandro Albanese, ha deliberato all’unanimità l’alienazione dell’intero pacchetto azionario in Gesap – la società di gestione dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo – secondo le procedure previste dalla legge.

La Camera possiede il 22,87% della società (296.011 azioni per un valore nominale di 15.288.968,15 euro). Le azioni di Gesap sono divise tra città metropolitana di Palermo, azionista di maggioranza con il 41,33% (534.978 azioni per un valore nominale di 27.631.613,70 euro); Comune di Palermo con il 31,54% (408.332 azioni per un valore nominale di 21.090.347,80 euro); Camera di commercio di Palermo ed Enna; comune di Cinisi con il 2,92% (37.818 azioni per un valore nominale di 1.953.299,70 euro); Sicindustria con lo 0,60% (7.836 azione per un valoro nominale di 404.729,40 euro) ed altri piccoli azionisti con quote tra lo 0,40 e lo 0,0012%.

Riggio annuncia l’addio

“Non appena completano questa prima trance di lavori nello scalo Falcone Borsellino mi dimetto”. Lo ha detto l’amministratore delegato della Gesap Vito Riggio questa mattina nel corso della presentazione del piano di investimenti 2024-2027 alla Camera di Commercio di Palermo.

“E’ bene che io mi ritiri e che si trovi un giovane amministratore delegato che possa affrontare le sfide del prossimo futuro – ha aggiunto Riggio – Io ritengo che sia bene che la società trovi un socio per la gestione dello scalo così come accaduto per altri aeroporti italiani”.

Lagalla, “Difficile trovare qualcuno all’altezza”

Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla nel suo intervento ha detto che “sarà difficile – ha detto il sindaco – nei prossimi mesi trovare qualcuno che sia all’altezza di proseguire il lavoro svolto da Vito Riggio alla guida della Gesap”.

Aricò, “Lavoriamo per incrementare passeggeri”

“I numeri dell’aeroporto sono importanti, con dati sui passeggeri sempre in aumento. Il governo regionale sta lavorando per proseguire questa linea e sviluppare ulteriormente questi dati”. Così l’assessore regionale alle Infrastrutture e ai trasporti, Alessandro Aricò, a margine della presentazione da parte di Gesap, società di gestione dello scalo palermitano Falcone-Borsellino, del piano degli investimenti 2024-2027 nella sede della Camera di Commercio di Palermo ed Enna. “Abbiamo un ottimo trend anche a Trapani. In Sicilia c’è un grande incremento turistico – aggiunge l’assessore – Stiamo lavorando per potenziare le corse con i treni da Palermo all’aeroporto, ma anche da Cefalù, da Agrigento e per collegare gli scali tra Trapani e Palermo”.

Pioggia di investimenti, presentato piano da oltre 68 milioni

Oltre 68 milioni di investimenti nei prossimi quattro anni (64 nel periodo 2020/2023) per l’aeroporto di Palermo. Che significa 252 milioni in dieci anni sulla base del piano di sviluppo 2023/2033 approvato da Enac.

Di questi oltre 100 milioni impegnati nel periodo 2023/2027. E’ questo il piano degli interventi infrastrutturali presentato da Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino. Il programma presentato alla Camera di commercio di Palermo ed Enna. Soldi che serviranno per realizzare nuove opere, in corso e da avviare, e adeguamenti delle strutture esistenti.

Tra i progetti che si stanno realizzando entro il 2024 troviamo il I lotto per l’adeguamento sismico e la ristrutturazione del terminal passeggeri pari a 40 milioni di euro, che ha visto nascere nuove aree commerciali, aumento gates e varchi di sicurezza, oltre alla realizzazione dell’avancorpo in area airside, nuovi impianti antincendio. Tra le novità c’è pure il nuovo impianto Bhs partenze (9,4 milioni) con l’implementazione delle macchine radiogene per il controllo bagagli da stiva.

Like this: Like Loading...