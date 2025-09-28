Era stata inaugurata dopo sei anni di chiusura e lavori di ristrutturazione molto importanti. Durante la pioggia di venerdì scorso in diverse zone della palestra di atletica pesante di Borgo Nuovo ha iniziato a piovere dentro tanto che sono stati necessari diversi grossi contenitori per contenere l’acqua che cadeva dal controsoffitto.

“Dopo, quasi un milione di euro spesi, una riapertura in pompa magna a seguito di collaudi e verifiche ecco come reagisce alle prime piogge la palestra di Borgo Nuovo – dice il consigliere di circoscrizione Salvatore Altadonna – Speriamo che anche questa volta l’amministrazione Lagalla non scarichi le responsabilità su qualcun altro. Lunedì mattina sarò insieme al consigliere Teresi presso i locali della palestra per prendere visione dello stato dei luoghi e parlare con le associazioni affidatarie, dopodiché interrogheremo l’assessore Anello e gli uffici competenti al fine di comprendere come a pochi mesi dall’apertura possano poche gocce d’acqua mettere a rischio la funzionalità e la sicurezza di un luogo appena ristrutturato”.

C’è il rischio che i danni siano più seri. “È pacifico che, come le immagini mostrano, non siamo di fronte ad una banale infiltrazione – aggiunge il consigliere di circoscrizione – tenuto conto che il controsoffitto dal quale vediamo fuoriuscire copiosamente la pioggia è anche l’alloggio degli impianti tecnologici. Speriamo non si paventi l’interruzione delle attività e che i nuovi lavori di adeguamento e messa in sicurezza possano essere compiuti in costanza delle attività”. Per il Comune le infiltrazioni hanno riguardato solo una parte della palestra e che domani ci saranno i sopralluoghi dei tecnici per capire se il problema arriva solo dal tetto, come è probabile, e a quel punto si interverrà.