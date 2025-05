Presenti tanti carabinieri e poliziotti, si temevano contestazioni

È stato inaugurato stamattina a Capaci il murale realizzato dall’artista Igor Scalisi Palminteri. Sono ritratti gli agenti della Polizia di Stato della quarto Savona Quindici Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

Si tratta di un progetto di arte urbana che coinvolge tutta la Sicilia, per creare una via dell’arte e degli eroi, per sviluppare una cultura della legalità.

All’inaugurazione sono intervenuti, Maria Falcone, Tina Montinaro, il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, Pietro Puccio sindaco di Capaci, il questore di Palermo, Maurizio Calvino, Mario Giambona deputato, il colonnello Ivan Boracchia, comandante del reparto operativo del comando provinciale di Palermo, il capitano Luca Merella, Comandante della compagnia carabinieri di Carini, l’artista Igor Scalisi Palminteri, alcuni sindaci del comprensorio e diverse autorità civili e militari.

Erano presenti un gran numero di agenti di polizia e carabinieri perché si temevano contestazioni. La comunità di Capaci non si è presentata alla cerimonia non avendo ancora ricevuto le scuse dopo essere stati definiti omertosi quando nell’uliveto del Giardino della Memoria sarebbero state rubate le olive.