Una serata all’insegna delle emozioni, della partecipazione e della condivisione ha segnato l’inaugurazione dell’Anfiteatro Urbis, il nuovo spazio dedicato alla cultura, all’arte e all’intrattenimento, nato dalla visione imprenditoriale di Sonia Hamza.

Numerosi cittadini, artisti, professionisti e rappresentanti delle istituzioni hanno preso parte all’evento inaugurale, accogliendo con entusiasmo l’apertura di una realtà che punta a diventare un punto di riferimento per la vita culturale e sociale di Palermo.

L’evento, a ingresso libero, è stato impreziosito da un raffinato rinfresco, musica dal vivo e un coinvolgente DJ set, che hanno accompagnato gli ospiti in una serata elegante e ricca di entusiasmo, celebrando l’avvio di un progetto ambizioso.

«L’Anfiteatro Urbis nasce per essere un luogo di incontro, creatività e crescita condivisa», è stato il messaggio che ha caratterizzato la serata. Sonia Hamza ha ribadito il valore della cultura come motore di sviluppo sociale, inclusione e valorizzazione del territorio, sottolineando l’importanza di offrire alla città uno spazio aperto ai talenti e alle idee.

La programmazione artistica dell’Anfiteatro Urbis è curata dal direttore artistico Stephan Daniel Perez, che guiderà il calendario degli eventi con l’obiettivo di proporre un’offerta culturale variegata e di qualità, capace di valorizzare artisti affermati e nuovi talenti.

Situato in via Ugo La Malfa 102, il nuovo anfiteatro ospiterà spettacoli teatrali, concerti, cabaret, incontri culturali, presentazioni di libri, eventi artistici e numerose iniziative aperte alla cittadinanza, con l’obiettivo di diventare un luogo dinamico, moderno e inclusivo.

L’entusiasmo registrato durante la serata inaugurale conferma il desiderio di Palermo di tornare a vivere spazi dedicati all’arte, alla socialità e all’aggregazione. Un debutto che lascia presagire una stagione ricca di appuntamenti, come dimostra il calendario estivo già annunciato.

Tra gli eventi in programma figurano:

12 luglio – Vintage Sound, un viaggio musicale nel jazz tra gli anni Quaranta e Sessanta;

17 luglio – Daniela Pupella con lo spettacolo Più o meno pausa;

18 luglio – Comedy Night con Celeste Siciliano, Paolo D’Urso e Oriana Cicala;

25 luglio – Sicily Dembow, serata dedicata ai ritmi dembow, reggaeton e funk brasileiro;

31 luglio – Tribute Night (artista in via di definizione);

29 agosto – Simone Riccobono e Chris Clun con lo spettacolo POV: Si Ride.

L’apertura dell’Anfiteatro Urbis rappresenta non soltanto l’avvio di una nuova attività, ma un investimento concreto nella cultura e nella crescita della comunità. Con la guida di Sonia Hamza e la direzione artistica di Stephan Daniel Perez, questo nuovo spazio si candida a diventare un punto di riferimento per la città, capace di generare opportunità, valorizzare i talenti e offrire nuove occasioni di incontro e partecipazione per cittadini e visitatori.

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