Un parco speciale per persone speciali

Il Parco dei Suoni sarà inaugurato domani, 5 giugno 2021, presso la corte dell’Istituto dei Ciechi Florio ed Salamone in via Angiò a Palermo.

Sarà un punto di riferimento per gli ospiti dell’Istituto e per le associazioni che svolgono attività socio-educative, tra gioco, sport, musica e attività assistite con gli animali, prendendosi anche cura del luogo con i propri volontari.

Il Parco nasce grazie alla sensibilità del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto e sotto l’impulso dell’associazione Vivi Sano Onlus che ne coordinerà le attività. La corte esterna della sede dell’Istituto, edificio costituito da un corpo centrale, nucleo originario risalente all’antica Villa del Pigno, donato dalle famiglie Florio e Salamone, diverrà un centro sportivo inclusivo polifunzionale, accessibile, dove poter praticare in sicurezza attività ludico-motoria e attività assistita con gli animali.

Le attività saranno condotte da un equipe multidisciplinare che darà supporto a minori e giovani con deficit del neurosviluppo e, da settembre, anche ad anziani che soffrono di malattie neurodegenerative o adulti che vorranno semplicemente mantenersi in forma.

Alle “canoniche” attività sportive e musicali andiamo ad aggiungere i percorsi sensoriali e attività assistite con animali. Athena, una splendida labrador aspetta bimbi, ragazzi e giovani adulti speciali.

Potranno fruire delle attività persone con disabilità visive e/o uditive, persone con disturbi del neurosviluppo, malattie neurodegenerative. Verranno praticate attività finalizzate all’incremento o al mantenimento del benessere psico-fisico, al potenziamento di abilità cognitive, comunicative e sociali e attività finalizzate alla promozione di competenze e autonomie.

Il parco si chiama così perché era già presente un “percorso dei suoni” dedicato agli ospiti dell’istituto, ma da adesso in poi il percorso verrà restaurato e ampliato così da potere essere d’aiuto anche per i ragazzi autistici che hanno difficoltà a relazionarsi con gli stimoli uditivi esterni forti e hanno dei benefici dallo stare, invece, in un ambiente protetto lontano dai rumori.

Il Parco dei Suoni metterà in rete varie associazioni che svolgeranno attività socio-educative, tra gioco e sport, prendendosi anche cura del luogo con i propri volontari. Il Parco sarà la prima realtà a Palermo dove gli utenti potranno interagire, in maniera mirata, con animali, nello specifico con cani addestrati all’interno di un impianto inclusivo multifunzionale. Attività assistita e condotta da un equipe multidisciplinare che gioverà a minori e giovani con deficit del neurosviluppo e ad anziani che soffrono di malattie neurodegenerative.