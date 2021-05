Intervento dei pompieri in via Mario Oneto

Duro colpo ad una ditta in via Mario Oneto a Palermo. I ladri all’alba hanno portato via due escavatori e un furgone. Poi hanno appiccato l’incendio e danneggiato altri sei furgoni.

Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco per cercare di limitare i danni.

Le indagini sono condotte dai carabinieri che al momento non escludono alcuna pista anche quella del furto e del danneggiamento a scopo di estorsione.

A febbraio scorso un incendio è divampato ieri nella Sicildemolizione in via Patti a Palermo dove vengono demolite camion e auto. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona dove sono andati in fiamme rifiuti pericolosi.

Nella zona sono arrivati anche gli agenti della polizia che dovranno accertare se le fiamme sono state dolose o accidentali. Al momento nessuna pista è esclusa.