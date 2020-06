Fiamme a Partinico, Carini e Misilmeri

Diversi incendi sono divampati in provincia di Palermo. Vigili del fuoco sono stati impegnati a Pioppo nella zona di Monreale presa di mira più volte da roghi in queste settimane.

Altri incendi a Montagna Longa nel territorio di Carini e a Misilmeri. Nella notte un rogo è divampato nel vigneto di proprietà di un avvocato. E’ successo in contrada Ramotta a Partinico, in provincia di Palermo, dove sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.

L’allarme è stato lanciato dallo stesso proprietario. Ancora poco chiare le cause del rogo, ma non si esclude l’origine dolosa. L’incendio potrebbe infatti essere stato appiccato in più punti, visti i danni ingenti al vigneto. Le indagini sono a in corso.