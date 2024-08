Incendi di macchia mediterranea la scorsa notte a Palermo e in provincia. Diversi i roghi che hanno tenuto in apprensione i residenti e che sono stati domati grazie all’intervento in massa di vigili del fuoco e forestali. Le fiamme sono state appiccate a Terrasini, Trappeto, San Giuseppe e Belmonte Mezzagno. Le fiamme sono state spente anche nel capoluogo.

Brucia la Sicilia, otto gli incendi domati da forestali, vigili del fuoco e protezione civile

Sono stati otto gli incendi ieri in Sicilia che hanno visto impegnato i forestali, i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile. Due roghi sono divampati a Catania, due a Siracusa e uno a Ragusa, e uno ad Agrigento, uno a Caltanissetta e uno a Messina.

Nel Catanese gli interventi sono stati a Randazzo in contrada Volta Sciara e a Paternò in contrada Bosco di Paternò, nel Nisseno a Campofranco nei pressi del Bivio di Campofranco, nel Ragusano a Scicli in contrada Pagliarelli e Balatelle dove un incendio rischiava di coinvolgere aziende ed abitazioni e dove è stato necessario l’intervento dell’elicottero. Gli incendi nel Siracusano a Ferla in contrada Campanino e a Francofonte in contrada via del Re, nel Messinese a Francavilla di Sicilia in contrada Mancusa e nell’agrigentino a Campobello di Licata in contrada Canale Mercato.

Pochi giorni fa nel Palermitano roghi spenti con i mezzi aerei

Due incendi sono divampati in provincia di Palermo pochi giorni fa ed hanno impegnato i vigili del fuoco, i forestali e i mezzi aerei. Le fiamme sono divampate a Partinico nella zona del bar Montreal. Stanno intervenendo diverse squadre. Altro incendio nei pressi della statale Palermo-Sciacca, all’altezza dello svincolo provinciale 27 bis per Roccamena. Le fiamme hanno bruciando i campi. Il fumo nero ha invaso la carreggiata.

Incendio minaccia serre, fiamme domate dalla Forestale

Sempre pochi giorni fa la squadra antincendio del corpo forestale del distaccamento di Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese, ha rapidamente domato un incendio che minacciava le serre locali. L’incendio è divampato a partire dal canneto adiacente all’autostrada. Sul posto erano presenti gli agenti del Nucleo Operativo Regionale (Noras), i quali hanno coordinato le operazioni di spegnimento, garantendo così la sicurezza dell’area. Grazie al tempestivo intervento delle squadre, è stato possibile evitare danni più estesi e proteggere il patrimonio agricolo della zona.