L'arpa sul posto

Incendi di rifiuti la scorsa notte a Palermo. I roghi ai cumuli di rifiuti sono stati appiccati in via Giuseppe Li Bassi, in via Giuseppe Bennici, in piazza Montegrappa, in via Libero Grassi e in via Cassarà.

Intervento dei Vigili del Fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme ed evitare che i roghi potessero danneggiare le auto e le abitazioni che si trovavano nei pressi. Per i residenti una notte con le finestre chiuse per evitare che il fumo e il cattivo odore entrassero nelle stanze degli appartamenti.

Barca in fiamme a Porticello

I vigili del fuoco sono intervenuti nel porticciolo di Porticello a Santa Flavia per l’incendio di un’imbarcazione. Le squadre antincendio hanno spento il rogo e d evitato che le fiamme si propagassero ad altre imbarcazioni che si trovavano nella banchina.

Indagini sulle cause del rogo

Sono intervenuti anche i militari della capitaneria di Porto e i carabinieri. Si stanno accertando le cause dell’incendio.

Maxi incendio all’ex Chimica Arenella

E’ stato spento un maxi incendio divampato all’ex Chimica Arenella in uno dei capannoni dove dentro c’era ogni tipo di rifiuto. Il rogo partito ieri sera in via Monsignor Filippo Pottino è stato domato dopo diverse ore. Per accertare i danni provocati all’ambiente dalla nube di fumo che si è alzata sono intervenuti i tecnici dell’Arpa.

La preoccupazione dei residenti

A lanciare l’allarme sono stati i residenti. Sono intervenute quattro squadre per riuscire a domare il rogo che ha mandato in fumo grossi cumuli di rifiuti anche ingombranti e speciali come lastra di amianto. Sul polo industriale sono attesi da anni interventi di riqualificazione.

Prospettive future per l’area industriale

Proprio l’11 luglio scadrà il termine per la presentazione delle proposte nell’ambito di “Reinventing Cities”, il progetto targato C40, la rete mondiale di circa cento sindaci unici nel contrasto della crisi climatica, che ha come obiettivo la realizzazione di un intervento di rigenerazione urbana grazie al partenariato pubblico-privato. Il complesso immobiliare potrebbe ospitare diverse attività anche culturali, associative, sportive e per il tempo libero.

