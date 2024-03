Intervento dei vigili del fuoco

Ha incendiato l’auto di un familiare e ha danneggiato altre due vetture di due parenti la scorsa notte a Caccamo (Palermo). Per cause in corso di accertamento un giovane di 33 anni avrebbe dato fuoco ad una Lancia Y parcheggiata in via Orto degli Angeli.

Oltre alla vettura di un uomo sono state danneggiate due vetture di una Fiat Cinquecento e una Fiat Panda di due donne. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco per evitare che le fiamme si propagassero all’abitazione.

Nel luogo del rogo sono arrivati i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno preso in cura il giovane che in forte stato di agitazione.