Detenuti danno fuoco a materasso nel carcere Malaspina, intervengono i pompieri Struttura messa in sicurezza, nessun ferito Un incendio è divampato all’interno del carcere minorile Malaspina di Palermo.

Alcuni detenuti hanno dato fuoco a un materasso. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la struttura dove si era sprigionata una coltre di fumo. Non ci sono feriti, solo danni a cose. Non si conoscono i motivi che hanno provocato il gesto.

A marzo aggredito agente penitenziario

Aggressione e tensioni al carcere per i minorenni Malaspina di Palermo. Un detenuto ha aggredito con calci e pugni un agente penitenziario.

I primi a intervenire in difesa del poliziotto sono stati gli altri detenuti che hanno cercato di bloccare il giovane recluso che era andato in escandescenza.

Lo stesso detenuto 24 ore prima aveva tentato il suicidio ed era stato salvato dagli agenti della polizia penitenziaria. L’agente aggredito è stato trasportato all’ospedale Villa Sofia, dove è stato medicato ed è rimasto in osservazione.

E’ quanto denuncia il sindacato Osapp che presenterà nei prossimi giorni un report sulla grave situazione del carcere Minorile di Palermo.