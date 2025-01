Indagini dei carabinieri

Un incendio ieri sera alla periferia di Partinico (Palermo) ha danneggiato una villetta e un’auto di un pensionato di 76 anni. Il rogo è divampato in contrada Bosco Falconeria, area di campagna al confine tra la cittadina partinicese e Alcamo.

L’auto, secondo quanto accertato da carabinieri e vigili del fuoco, era posteggiata nelle immediate vicinanze della villetta ed è andata a fuoco. Le fiamme hanno finito per investire tre stanze tra loro adiacenti al piano terra dell’immobile.

Il rogo ha interessato la mobilia che è andata distrutta insieme al veicolo. Invece la struttura, fortunatamente, non ha subito danni. Tanto che i vigili del fuoco di Partinico hanno dichiarato che l’immobile era agibile. In quel momento dentro casa non v’era nessuno in quanto è utilizzata soltanto nel periodo estivo. Le indagini sono condotte dai carabinieri.