Intervento di tre squadre dei pompieri

Fiamme nella notte a Termini Imerese in provincia di Palermo. Il rogo divampato nella notte in via Balsamo ha danneggiato un’agenzia immobiliare.

A lanciare l’allarme chiedendo l’intervento dei vigili del fuoco sono stati alcuni residenti svegliati nel mezzo del sonno dalla puzza di bruciato. Sul posto sono intervenute tre squadre del 115 che in poco più di un’ora hanno spento l’incendio.

I danni registrati all’interno dell’attività sarebbero ingenti. Ancora da chiarire cosa abbia scatenato le fiamme. Non si esclude per il momento la pista dolosa. Accertamenti in corso, indagano i carabinieri.