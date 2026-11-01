Hanno tentato di appiccare il fuoco al carro di Santa Rosalia che si trova nei pressi di Porta dei Greci al Foro Italico. In zona ci sono diversi senzatetto che dormono dentro la porta e tra le aiuole al foro Italico.

Uno dei clochard ha trovato rifugio all’interno del carro in un vano realizzato sotto l’impalcatura. Alcuni passanti hanno lanciato l’allarme perché hanno notato il principio d’incendio che rischiava di danneggiare il carro.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio che ha danneggiato la parte sottostante del carro.