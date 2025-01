Un incendio è divampato nel piazzale di rimessaggio barche della Motomar a Capo Gallo Palermo. Le fiamme sarebbero partite da un’imbarcazione. Si è alzata una colonna di fumo nero.















Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e l’area è stata messa in sicurezza. Sono arrivati anche gli agenti di polizia per accertare insieme ai tecnici del comando provinciale dei vigili del fuoco le cause del rogo.

Da stabilire se le fiamme siano accidentali o dolose.