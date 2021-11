Intervento dei vigili del fuoco

Un incendio è divampato in un appartamento in via Di Vittorio a Palermo nei pressi dell’ufficio postale. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118.

Tre bambini di 9, 6 e 2 anni sono rimasti intossicati nel rogo. Sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e portati all’ospedale dei Bambini.

I vigili del fuoco stanno ancora cercando di circoscrivere il rogo. Nel rogo sarebbe morto un gattino.