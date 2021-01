Le indagini sull’incendio dell’asilo Peter Pan a Palermo. I carabinieri della compagnia di San Lorenzo sono a caccia degli autori. Si stanno passando al setaccio le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per risalire a chi ha dato fuoco al plesso scolastico.

Secondo alcuni residenti non si tratta di un semplice atto vandalico, ma il disegno ben preciso di un copione già visto. Molte scuole nel quartiere Cep e in altre zone di Palermo sono occupate abusivamente.

Il primo passo per entrare negli edifici è stato quello di renderli inagibili. Proprio come successo ieri dopo l’incendio doloso che ha danneggiato alcune stanze e messo fuori uso l’intero impianto elettrico provocando danni per migliaia di euro.