Un incendio la scorsa notte ha distrutto un casolare in contrada Migliotta a Palazzo Adriano (Palermo). Il rogo è con molta probabilità stato appiccato. Sono intervenute diverse squadre da Corleone, Prizzi, e il nucleo Nbcr da Palermo per verificare la qualità dell’aria. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Vasto incendio sulla Timpa di Acireale

Un incendio di vaste proporzioni ha interessato la Timpa di Acireale, nella zona di Santa Maria delle Grazie, tenendo impegnati i Vigili del Fuoco per tutta la notte. Le fiamme, divampate ieri pomeriggio, hanno interessato una vasta area di macchia mediterranea e vegetazione, minacciando anche alcune abitazioni isolate.

Intervento massiccio per domare le fiamme

Sul posto sono intervenute quattro squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dai Distaccamenti di Acireale, Riposto, Linguaglossa e Vizzini. A supportare le operazioni di spegnimento, anche alcune autobotti di rincalzo inviate dalla sede Centrale del Comando Provinciale di Catania.

Vento forte ostacola le operazioni di spegnimento

A rendere particolarmente impegnativo il lavoro dei Vigili del Fuoco è stato il forte vento che ha soffiato sulla zona, alimentando le fiamme e rendendole imprevedibili. Nonostante le difficoltà, i pompieri hanno lavorato senza sosta per tutta la notte per domare l’incendio.

Incendio domato all’alba: residenti possono rientrare nelle loro case

Dopo diverse ore di intenso lavoro, le squadre dei Vigili del Fuoco sono riuscite a circoscrivere e spegnere completamente l’incendio. Le operazioni si sono concluse alle prime luci dell’alba, consentendo ai residenti della zona di fare rientro nelle loro abitazioni in totale sicurezza.

Sparano fuochi d’artificio e scoppia incendio di rifiuti, paura nella notte a Bagheria

Un nuovo incendio ha interessato la zona di Contrada Monaco, nei pressi di via Maggiore Toselli, a Bagheria, una zona adiacente all’area spesso utilizzata per lo smaltimento abusivo di rifiuti. Le fiamme, alimentate dal vento, si sono rapidamente propagate su un’area di vegetazione incolta. Dalle testimonianze video e dalle prime verifiche di chi è intervenuto sul posto, è emerso che l’incendio è stato causato da giochi pirotecnici illegali lanciati da ignoti in via Peppino Impastato.

Intervento immediato di forze dell’ordine e volontari

Pronto l’intervento delle forze dell’ordine e dei volontari: Grazie alla tempestiva segnalazione dei cittadini. Sul posto sono intervenuti: i Carabinieri, l’Assessore alla Protezione Civile Emanuele Tornatore, l’assessore al Decoro Urbano Francesco Gurrado ed il Consigliere comunale Domenico Barone, e, poco dopo, i vigili del Fuoco, allertati sia dall’amministrazione comunale che dai cittadini.

Danni contenuti

Fortunatamente limitati i danni, anche se resta forte la preoccupazione dei residenti. Non si registrano danni a persone o cose, se non il danneggiamento della vegetazione e il disagio provocato dalle esalazioni. Tuttavia, l’episodio desta grande preoccupazione per la recrudescenza di questi atti di inciviltà che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini e l’ambiente.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine visioneranno le immagini delle telecamere di sicurezza presenti nella zona e analizzando i video girati dai cittadini per identificare, ove possibile, i responsabili

Like this: Like Loading...