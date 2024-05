I carabinieri della stazione di Ciminna hanno arrestato un pastore, 24enne per incendio boschivo. Nel corso di un servizio di controllo del territorio, l’equipaggio ha notato del fumo alzarsi da un’area collinare. Utilizzando un binocolo, i militari sono riusciti ad individuare i movimenti di un pastore della zona che si spostava appiccando il fuoco in più punti, fino ad incendiare una porzione di macchia mediterranea di oltre 15.000 metri quadrati. L’incendio è stato domato dalla protezione civile e il presunto responsabile del gesto, grazie al rapido intervento dei militari, immediatamente identificato. L’indagato rischia adesso in caso di condanna una pena detentiva fino a 15 anni di reclusione.

Incendio nel biscottificio

Un incendio è divampato la scorsa notte in un biscottificio in via Giovan Battista Vaccarini a Palermo. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo scoppiato nelle cucine. Le fiamme hanno prodotto una grossa quantità di fumo che ha spaventato i residenti che hanno lasciato le loro abitazioni. Ci sono volute circa quattro ore di intervento per spegnere e bonificare l’esercizio commerciale. Sono in corso i rilievi per trovare la causa dell’incendio.

Rogo in un bar in viale Regione

Un incendio è stato appiccato la scorsa notte nel bar Bigfoot in viale Regione Siciliana. Il locale è in ristrutturazione e qualcuno con della benzina ha dato fuoco alla porta d’ingresso. Ci sono stati anche danni al locale, pareti annerite e problemi all’impianto elettrico. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Al momento non si esclude nessuna pista compresa un’intimidazione da parte del racket delle estorsioni.