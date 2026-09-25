dopo l’addio di Risparmio casa e la conferma, nelle ultime ore, della rescissione del contratto anche di Iquos cresce la preoccupazione che le aziende abbandonino il centro commerciale Conca d’oro a causa dell’incendio, dei costi di ripristino e dei tempi che, per quanto si punti ad accelerare, non possono essere brevissimi.

E’ in questo clima che arriva l’annuncio della regione che non intende fare passi indietro nel seguire il percorso di riapertura. Prosegue, infatti, il confronto sulla situazione del centro commerciale Conca d’Oro di Palermo. Il prossimo tavolo è in programma lunedì 28 settembre e si svolgerà direttamente nella struttura, per fare il punto sul percorso avviato e sui prossimi passaggi verso la ripresa delle attività.

L’Assessorato regionale alle Attività produttive continua a seguire con grande attenzione l’evolversi della situazione, mantenendo un confronto costante con la curatela e con tutti i soggetti coinvolti.

Tamajo: “Seguiamo l’evolversi giorno per giorno”

“Stiamo seguendo giorno dopo giorno la situazione del Conca d’Oro – dichiara l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo –. Ieri ho sentito personalmente il dottor Vincenzo Masciello, componente del Collegio dei curatori della liquidazione giudiziale di Compal Srl, società titolare del centro commerciale, per fare il punto sullo stato delle attività e sui prossimi passaggi”.

Il vertice di lunedì

“Il 28 settembre il tavolo si terrà direttamente al Conca d’Oro. Sarà un momento importante per verificare sul posto il lavoro svolto e confrontarci con la curatela e con tutti i soggetti interessati. Sono certo che arriveranno buone notizie. Stiamo lavorando con serietà e responsabilità per favorire, nell’ambito delle nostre competenze, ogni passaggio utile alla ripresa delle attività, nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza”.

“La nostra attenzione – conclude Tamajo – resta rivolta ai lavoratori, alle loro famiglie e agli operatori economici che attendono di poter tornare alla normalità. L’Assessorato continuerà a seguire da vicino la situazione e a mantenere aperto il confronto con tutte le parti coinvolte”.