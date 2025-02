Un incendio è divampato la scorsa notte in via Crocifisso a Pietratagliata davanti a un enoteca. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri per accertare le cause dell’incendio.

Le squadre di soccorso hanno trovato in fiamme un cumulo di abiti davanti all’attività commerciale. Il rogo ha danneggiato la saracinesca, la vetrina e il tappeto che si trovava all’ingresso. L’allarme è stato dato dai residenti. I carabinieri hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire a chi ha appiccato le fiamme.

L’incendio doloso a Partinico

A fine gennaio un incendio doloso si è verificato a Partinico, nel Palermitano. In quel caso sono state danneggiate la villetta e l’auto di un pensionato di 76 anni. Il rogo è divampato in contrada Bosco Falconeria, nella campagna al confine con Alcamo.

L’auto, secondo quanto accertato dai carabinieri e dai vigili del fuoco, era posteggiata nelle immediate vicinanze della villetta ed è andata a fuoco. Le fiamme si sono diffuse in tre stanze al piano terra della struttura e hanno distrutto i mobili. In quel momento dentro casa non c’era nessuno in quanto è utilizzata soltanto nel periodo estivo.