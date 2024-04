Un incendio ha danneggiato un’imbarcazione nel porto di Porticello nel comune di Santa Flavia (Palermo). Le fiamme sono divampate all’alba e hanno avvolto l’imbarcazione che si trovava nella zona di rimessaggio.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo ed evitato che le fiamme si propagassero ad altre imbarcazioni.

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Bagheria e dalla capitaneria per accertare le cause e possibili cause dolose del rogo.