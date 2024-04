Un incendio è divampato ieri nelle cucine del reparto di diabetologia dell’ospedale Civico di Partinico. Le operazione si sono concluse solo a tarda sera. I locali sono stati invasi da un fumo intenso.

Pare che il rogo sia partito da un piano cottura. Sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco e una squadra da Palermo. Sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia. Si stanno eseguendo i controlli e verificando i danni da parte dell’Asp di Palermo.

Non ci sono stati feriti.

“Siamo grati ai due operatori per l’abnegazione manifestata in una circostanza che poteva anche diventare drammatica – ha sottolineato il Commissario straordinario dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni – ad entrami i dipendenti, per i quali si proporrà atto di encomio, va il senso di riconoscenza mio personale e dell’Azienda per l’esemplare intervento. Ringrazio il dirigente medico di Presidio, Francesca la Sala, e la Uoc progettazione e manutenzione per la tempestiva azione di riqualificazione dei luoghi. In ospedale è stata assicurata continuità a tutte le attività assistenziali, ancorché temporaneamente trasferite in altri spazi. Purtroppo, la dinamica dei fatti, in corso di ulteriore accertamento – ha concluso Daniela Faraoni – lascia quantomeno perplessi sulla natura dell’episodio, soprattutto alla luce di altre circostanze, sicuramente meno gravi, avvenute di recente nello stesso ospedale”.