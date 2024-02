Un incendio in abitazione è divampato alo Zen la scorsa notte in via Rocky Marciano al piano terra. Le fiamme sono partite da un probabile cortocircuito nell’appartamento attorno alle due di notte.

Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, i sanitari del 118 e le volanti della polizia.

La famiglia che vive nella casa è stata messa in salvo e non ci sono feriti. Sono in corso gli accertamenti per stabilire cosa abbia provocato il rogo.