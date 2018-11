Intervento dei vigili del fuoco

Un incendio è divampato la scorsa notte in un appartamento al terzo piano in via via Discesa dei Giudici a Palermo. Le fiamme sono divampate attorno alle tre di notte.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno fatto evacuare la palazzina e spento l’incendio che è divampato nella stanza adibita a cabina armadio dell’abitazione. Non ci sono stati feriti.

I tecnici dei pompieri stanno accertando le cause del rogo e valutando l’agibilità dell’appartamento.