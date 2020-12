Un grave incendio è divampato nel mercato del Capo a Palermo. Un uomo è morto tra le fiamme che lo avrebbero sorpreso nel sonno.

Tragedia questa notte nella centralissima zona del Capo, in un locale che si trova al piano terra di un palazzo in cortile Scalilla, vicino via Sant’Agostino. La vittima è un uomo di 74 anni, originario della Tunisia ma residente a Palermo da decenni, che viveva in un magazzino trasformato in abitazione.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 4.58 dai vicini, svegliati da alcuni rumori sospetti e dalla puzza di bruciato. Sul posto sono intervenute due squadre del 115 e le pattuglie di polizia. Per l’uomo però non c’era più nulla da fare. Una volta domato il rogo, i vigili del fuoco hanno eseguito un sopralluogo per chiarire cosa abbia scatenato l’incendio.

Stando alle prime informazioni l’incendio sarebbe divampato per cause accidentali. L’ipotesi più accreditata è quella del malfunzionamento di una stufa dalla quale sarebbero partite le fiamme che hanno rischiato di travolgere anche un’abitazione al piano superiore. I familiari della vittima sono stati avvisati e presto raggiungeranno la Sicilia per effettuare il riconoscimento del cadavere. Indagini in corso.